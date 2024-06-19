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На Байкале в Бурятии распоясались браконьеры

На Байкале в Бурятии распоясались браконьеры
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
У них изъяли четыре с половиной километра кустарных сетей
 
Ещё в апреле жителям республики из-за нереста запретили ловить рыбу. До конца июня табу будет действовать в заливах Посольский сор, Сор-Черкалово, Истокский сор на Байкале, на Селенге, реках Хилок, Чикой, Уда, Темник, Джида и их притоках и на озере Гусиное, а по 20 июля включительно – на реке Баян-Гол, Цайдамских и других озёрах поймы Баян-Гола.

Несмотря на это, браконьеры в Бурятии не унимаются. Только за неделю в Баргузинском заливе на Байкале задержали несколько таких нарушителей. Их отслеживают государственные инспекторы, рассказали в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
 
С 10 по 16 июня оперативная группа «Сарма» провела шесть рейдов и по одному совместному выезду с представителями государственной инспекции по маломерным судам из Усть-Баргузина и сотрудниками Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте.
 
За это время выявили три нарушения режима охраны Забайкальского национального парка, составили три определения о возбуждении административного производства и три протокола об изъятии 4500 метров рыболовных сетей кустарного производства.

- Нанесённый ущерб хоть и можно оценить в рамках законодательной сферы, но в экологическом плане он неизмерим. Как отразятся эти случаи на нашем будущем? Спрогнозировать невозможно. Но почему-то браконьеры живут только сегодняшним днём, – отметили на официальной странице «Заповедного Подлеморья». 
браконьерство рыба заповедник

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