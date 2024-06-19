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В Бурятии закрыли в СИЗО мужчину, убившего знакомую во время попойки

В Бурятии закрыли в СИЗО мужчину, убившего знакомую во время попойки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его заключили под стражу на два месяца

В минувший понедельник, 17 июня, жителя Кабанского района, убившего человека, отправили в СИЗО. Он проведёт там два месяца. Об этом сообщили накануне на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии.

Как выяснилось, мужчина расправился со знакомой. Сельчанин пришёл к ней домой. Во время совместной попойки между ними вспыхнула ссора. Гость набросился на собутыльницу и нанёс ей несколько ударов ножом. Хозяйка дома скончалась на месте. Против злоумышленника возбудили уголовное дело за убийство – по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.

Постановление райсуда ещё не вступило в законную силу – обвиняемый вправе обжаловать его в течение трёх суток.
убийство нападение суд СИЗО

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