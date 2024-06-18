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Житель Бурятии перевёл мошенникам почти 5 миллионов рублей

Житель Бурятии перевёл мошенникам почти 5 миллионов рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Для этого он набрал кредитов

Житель Кабанского района попал в ловушку лжеброкеров и перевёл им около пяти миллионов рублей. Об этом случае рассказали в МВД по Бурятии.

В конце апреля работающий вахтовым методом мужчина увидел в Интернете объявление о заработке на брокерской платформе. Всё, что требовалось – вкладывать деньги, чтобы играть на бирже и выводить прибыль.

Заинтересовавшемуся сельчанину позвонили в мессенджере, рассказали обо всех условиях и прикрепили менеджера. На указанный абонентский номер он отправил скан своего паспорта. После на телефон пришло письмо от якобы министерства финансов. В письме сообщалось о регистрации на платформе.

С консультантом потерпевший поддерживал общение в том числе через видеосвязь. Но при этом никогда не видел собеседницу, а только по её указанию пополнял счета суммами – по легенде, для дальнейшего их вывода с процентом. И, действительно, небольшую часть средств ему удалось «вывести».

Поскольку собственных накоплений у мужчины не было, он в течение почти двух месяцев он брал онлайн-кредиты, а деньги перечислял псевдоброкерам. Общая сумма ущерба составила порядка 5 миллионов рублей.

Супруга мужчины знала, чем он занимается, но не противодействовала этому, также веря, что таким образом можно заработать. О том, что супруги попали на уловки аферистов, они поняли, когда не смогли забрать «полученную прибыль».

- Предложение легких и быстрых денег – первый признак мошенничества. Если вы не имеете опыта в торгах на бирже, не обладаете необходимыми навыками и не знаете, что финансовая организация для ведения такой деятельности должна иметь лицензию, чьё наличие можно проверить на сайте Центробанка России – не принимайте в подобных вещах участия, - призывают полицейские.



мошенничество

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