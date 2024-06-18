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В Бурятии не могут найти утонувшего 12-летнего мальчика

В Бурятии не могут найти утонувшего 12-летнего мальчика
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Поиски продолжаются уже второй день

В Тарбагатайском районе ищут 12-летнего местного жителя, который накануне утонул в Селенге. Всё произошло недалеко от села Нижний Саянтуй. В понедельник, 17 июня, обследовать успели 9 километров береговой линии реки.

Утром 18-го на место выдвинулись четыре сотрудника поисково-спасательного отряда. Для поисков задействовали лодку и автомобиль, отмечает «Тарбагатай-инфо. 24/7». Чтобы они были эффективнее, требуется ещё одна лодка и камера с погружением в воду.

Сообщение, что в Селенге утонул ребёнок, поступило на экстренный номер «112». Очевидцы рассказали: мальчик отплыл от берега, а после его унесло течением. Известно, что несовершеннолетний ушёл под воду в месте, непредназначенном для купания. В прокуратуре Бурятии после этого начали проверку. 



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