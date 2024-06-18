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В Улан-Удэ на остановке убили 17-летнего подростка

В Улан-Удэ на остановке убили 17-летнего подростка
Происшествия,  Фото:жертва пытается остановить водителей
Парень просил о помощи проезжавших водителей, но никто не остановился

В Улан-Удэ убили 17-летнего подростка. Трагедия произошла накануне утром, 17 июня, возле остановки общественного транспорта «Лесобаза» на улице Волочаевской.

Подозреваемого в убийстве уже задержали – это 29-летний мужчина, приехавший в Улан-Удэ из Орловской области. Как выяснилось, с юношей он расправился, по ошибке приняв его за любовника своей подруги.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии, житель Орловской области в соцсетях познакомился с улан-удэнкой, и ещё в начале года прилетел в Бурятию. Здесь он освоился, а в ночь на 17 июня приехал на такси к ещё одной знакомой женщине, но она домой его не пустила.

Мужчина заночевал во дворе, а утром увидел неподалёку молодого человека. Почему-то он принял его за любовника женщины и погнался за ним. В действительности же подросток проживал по соседству и утром шёл на работу.

Погоня проходила вдоль автомобильной дороги. Парень пытался привлечь внимание проезжавших мимо водителей, но никто не остановился. Возле остановки общественного транспорта мужчина настиг жертву, ударил его электрошокером, а затем нанёс множество ударов ножом в шею и туловище. Подросток истёк кровью и скончался на месте.

подозреваемый бежит за жертвой 

- Злоумышленник скрылся, однако спустя некоторое время благодаря бдительности местных жителей его задержали в одном из магазинов неподалёку от места преступления, - сообщили в следственном управлении.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемый на допросе дал подробные показания об обстоятельствах нападения на несовершеннолетнего. Сейчас проводится проверка его показаний на месте происшествия. Вскоре ему изберут меру пресечения.

убийство

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