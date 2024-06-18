В Бурятии произошёл пожар из-за холодильника

Происшествия, Фото: республиканское агентство ГО и ЧС

Он вспыхнул ночью



В селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии произошёл пожар из-за вспыхнувшего холодильника.



Инцидент произошёл сегодня ночью – загорелись надворные постройки на территории частного участка.



- На момент прибытия первого пожарного подразделения надворные постройки были охвачены огнём. Возгорание было потушено в течение часа на общей площади 36,5 кв.м. В результате пожара сгорели летняя кухня и сарай, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрической проводки холодильника, который стоял в летней кухне.



Всего в тушении пожара участвовало четверо пожарных и две единицы техники.



