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В Бурятии произошёл пожар из-за холодильника

В Бурятии произошёл пожар из-за холодильника
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Он вспыхнул ночью

В селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии произошёл пожар из-за вспыхнувшего холодильника.

Инцидент произошёл сегодня ночью – загорелись надворные постройки на территории частного участка.

- На момент прибытия первого пожарного подразделения надворные постройки были охвачены огнём. Возгорание было потушено в течение часа на общей площади 36,5 кв.м. В результате пожара сгорели летняя кухня и сарай, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрической проводки холодильника, который стоял в летней кухне.

Всего в тушении пожара участвовало четверо пожарных и две единицы техники.

пожар

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