Он вспыхнул ночью
В селе Ильинка Прибайкальского района Бурятии произошёл пожар из-за вспыхнувшего холодильника.
Инцидент произошёл сегодня ночью – загорелись надворные постройки на территории частного участка.
- На момент прибытия первого пожарного подразделения надворные постройки были охвачены огнём. Возгорание было потушено в течение часа на общей площади 36,5 кв.м. В результате пожара сгорели летняя кухня и сарай, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электрической проводки холодильника, который стоял в летней кухне.
Всего в тушении пожара участвовало четверо пожарных и две единицы техники.
В Бурятии произошёл пожар из-за холодильника
Происшествия, Фото:
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