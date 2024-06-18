Улан-удэнца отправили в колонию за вождение в нетрезвом виде

Мужчина катался на машине родственницы
36-летнего жителя Улан-Удэ отправили в колонию за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина ранее был судим за аналогичное преступление.
- В марте 2024 года безработный 36-летний мужчина, ранее судимый за управление транспортным средством в состоянии опьянения, приехал на автомобиле родственницы к своему другу за личными вещами. Они вместе в машине выпили спиртное, после чего мужчина сел за руль и поехал в 115 микрорайон. Там его задержали сотрудники полиции, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил виновному 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он лишён водительских прав на три года.
Приговор в законную силу пока не вступил.
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Происшествия, Фото:
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