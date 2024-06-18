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В Бурятии тушат два лесных пожара

В Бурятии тушат два лесных пожара
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Они действуют в Прибайкальском и Хоринском районах

Накануне, 17 июня, в Бурятии обнаружили три новых лесных пожара на общей площади 0,6 га. Они возникли в Заиграевском, Прибайкальском, Хоринском районах из-за сухих гроз, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Возгорание в Заиграевском районе оперативно ликвидировали. Также накануне ликвидировали сложный пожар, возникший ранее в Северо-Байкальском районе.



На утро 18 июня действуют два лесных пожара в Прибайкальском и Хоринском районах. Предположительный прогноз ликвидации – в течение дня.

- На тушении работают 37 сотрудников из числа лесной охраны и Авиалесоохраны, задействовано восемь единиц техники. Площадь, пройденная огнём, составляет 2,2 га, - уточнили в агентстве лесного хозяйства.

При обнаружении очагов возгорания жителей просят сообщать в ближайшее лесничество или по телефону горячей линии 8 (3012) 20-44-44.
лесные пожары

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