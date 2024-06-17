В Иркутской области медведь гулял по кладбищу

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Выходы косолапых к людям участились



В Иркутской области медведи пять раз выходили к населённым пунктам в минувшие выходные, сообщили в пресс-службе региональной полиции.



С пятницы по воскресенье в дежурные части полиции поступили сообщения от жителей трёх районов Иркутской области о фактах появления медведей вблизи населённых пунктов.



Так, житель Ангарска в ночь с 15 на 16 июня рассказал, что видел хищника около автозаправки на улице Декабристов.



Житель Усть-Илимска утром 15 июня заявил, что видел медведя в нескольких километрах от райцентра на Братском шоссе. За день до этого, в том же Усть-Илимском районе, ночью женщина видела медведя рядом с садоводством «Ландыш». При этом зверь, по её словам, направлялся в сторону кладбища.



Кроме того, жительница микрорайона Солнечный посёлка Магистральный Казачинско-Ленского района вчера около полудня рассказала полицейским о том, что по камерам видеонаблюдения увидела медведя во дворе своего дома. Также медведя видели и записали на видео на кладбище в том же районе.



- Выезжавшими на места инцидентов полицейскими медведи не обнаружены. Вместе с тем правоохранителями проводится совместная работа с охотоведами и представителями местных администраций, направленная на обеспечение безопасности граждан, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Сотрудники полиции призывают, по возможности, ограничить время нахождения вблизи лесов. В случае появления медведей ни в коем случае не пытайтесь приблизиться, покормить их, сделать фото или записать видео – это опасно для жизни. Если вы увидели медведя – позаботьтесь о личной безопасности и сообщите о случившемся в полицию по телефону 102.

