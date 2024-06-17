В Бурятии ещё один ребёнок ушёл под воду









Накануне в реке Джида

Поисковые работы продолжаются. В республиканском агентстве ГО и ЧС уточнили, что несовершеннолетний ушёл под воду в месте, непредназначенном для купания.Накануне в реке Джида утонул переплывавший её 14-летний закаменец. В Джидинском районе на воде погиб мужчина, а в Улан-Удэ – 18-летний парень

В Бурятии – очередная гибель на воде. На этот раз – в пригородном Тарбагатайском районе. Всё произошло днём 17 июня. На экстренный номер «112» поступило сообщение, что в Селенге недалеко от села Нижний Саянтуй утонул 11-летний ребёнок.На место отправились трое сотрудников 1-го поисково-спасательного отряда Бурятской республиканской поисково-спасательной службы (БРПСС). Очевидцы рассказали, что ребёнок отплыл от берега, а после его унесло течением.