В Забайкалье рассказали, когда отменят федеральный режим ЧС в лесах

На данный момент критериев по его снятию нет
Решение об отмене федерального режима ЧС в лесах в Забайкалье в связи с лесными пожарами будет принято на правительственной комиссии. Для этого должны быть сняты соответствующие режиму критерии, заявил и.о. министра природных ресурсов региона Алексей Касаткин во время оперативного совещания 17 июня.
- Ситуация стабилизируется. На территории Забайкальского края действует региональный режим ЧС в лесах, который введён с 21 мая, на основании этого на правительственной комиссии введён федеральный уровень ЧС в лесах. На данный момент он не снят, и критериев по его снятию нет, поскольку у нас действуют пожары в Тунгиро-Олекминском и Тунгокоченском районах и там действуют муниципальные ЧС в лесах. Соответственно, как только критерии снимутся, будем отменять региональный режим ЧС и далее – федеральный на правительственной комиссии, - пояснил Алексей Касаткин.
По состоянию на 17 июня в Забайкалье действуют 12 лесных пожаров площадью 24 тысячи гектаров, локализованы 3 пожара на площади 2,79 тысячи гектаров – данные пожары возникли в труднодоступных зонах по причине сухих гроз. Основная масса пожаров действует в Тунгиро-Олекминском районе, отметил Алексей Касаткин.
Для ликвидации и локализации пожаров на территориях Могочинского, Тунгокоченского и Чарского лесничеств проводились работы по искусственному вызыванию осадков с самолёта-зондировщика, на территории Могочинского лесничества также проводились взрывные работы для прокладки минерализованной полосы.
Как напомнили в пресс-службе правительства Забайкалья, решение о введении федерального режима чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами в крае было принято 3 июня на правкомиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Такое решение позволило усилить силы и средства в борьбе с огнём.
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Происшествия, Фото:
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