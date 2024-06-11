Наезд произошёл на «зебре»
Смертельное ДТП произошло накануне, 10 июня, в селе Кижинга. Водитель «Жигулей» насмерть сбил 70-летнюю женщину прямо на «зебре».
- В 16.30 часов мужчина 1947 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2106, на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Советская совершил наезд на женщину 1954 года рождения. Пешеход скончалась на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП в республике было зарегистрировано 8 июня: в Нижнеангарске во врезавшейся в электроопору «Тойоте Корона» погиб 22-летний пассажир.
Ночью 3 июня в Улан-Удэ пьяный водитель фуры сбил насмерть пешехода.
Ночью 31 мая в Иволгинском районе водитель автомобиля «Ниссан Серена» также насмерть сбил мужчину.
31 мая в Кабанском районе в столкновении «Тойоты Королла Филдер» и «Мицубиси Эспайр» погибли два человека, один из них - полицейский.
26 мая в посёлке Челутай погиб водитель сгоревшего автомобиля «Тойота Марк 2 Куалис».
Ночью 26 мая в Мухоршибирском районе в перевернувшейся легковушке погибла 17-летняя девушка, сидевшая на коленях молодого человека.
В Бурятии водитель «Жигулей» насмерть сбил женщину
Происшествия, Фото:
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