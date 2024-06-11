Его разом лишились несколько улиц
В Кяхте произошло аварийное отключение электроэнергии. Свет исчез на улицах Заводская, Баннова, Алтайская, Немчинова и Строительная, а также в переулке Заводской, сообщает «Кяхта-инфо.24/7».
Восстановить электроснабжение там обещают ориентировочно к 17:00. Причина аварии – разрушение проходных изоляторов всех трёх фаз из-за попадания молнии.
Часть райцентра в Бурятии до вечера осталась без света из-за молнии
Происшествия, Фото:
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