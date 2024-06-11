11 июня

10 июня

Популярное

Часть райцентра в Бурятии до вечера осталась без света из-за молнии

Часть райцентра в Бурятии до вечера осталась без света из-за молнии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его разом лишились несколько улиц

В Кяхте произошло аварийное отключение электроэнергии. Свет исчез на улицах Заводская, Баннова, Алтайская, Немчинова и Строительная, а также в переулке Заводской, сообщает «Кяхта-инфо.24/7».

Восстановить электроснабжение там обещают ориентировочно к 17:00. Причина аварии – разрушение проходных изоляторов всех трёх фаз из-за попадания молнии.
отключение света электроэнергия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ сгорел автомобиль
В Улан-Удэ сгорел автомобиль
Происшествия, 11.06.2024
Пожар произошёл на улице Заиграевская
Улан-удэнец убил давнего друга
Улан-удэнец убил давнего друга
Происшествия, 11.06.2024
Мужчины дружили более 30 лет
В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи
В Улан-Удэ из-за ДТП простаивали трамваи
Происшествия, 11.06.2024
На Элеваторе столкнулись два автомобиля

В Бурятии потушили четыре лесных пожара
В Бурятии потушили четыре лесных пожара
Происшествия, 11.06.2024
На сегодня тушат одно возгорание
В Бурятии назвали самую большую угрозу для байкальской рыбы
В Бурятии назвали самую большую угрозу для байкальской рыбы
Происшествия, 10.06.2024
Браконьерство в период нереста наносит неизмеримый ущерб экологии Байкала
В Бурятии задержали директора Тункинского нацпарка
В Бурятии задержали директора Тункинского нацпарка
Происшествия, 10.06.2024
Баир Байминов подозревается в причинении ущерба более чем в 50 млн рублей
За выходные в ДТП в Бурятии пострадали 24 человека
За выходные в ДТП в Бурятии пострадали 24 человека
Происшествия, 10.06.2024
На выходных в республике произошло 19 аварий 
В Улан-Удэ убийцу приговорили к 10,5 годам колонии
В Улан-Удэ убийцу приговорили к 10,5 годам колонии
Происшествия, 10.06.2024
Он зарезал приятеля, с которым поссорился

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^