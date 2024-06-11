Часть райцентра в Бурятии до вечера осталась без света из-за молнии

Его разом лишились несколько улиц



В Кяхте произошло аварийное отключение электроэнергии. Свет исчез на улицах Заводская, Баннова, Алтайская, Немчинова и Строительная, а также в переулке Заводской, сообщает «Кяхта-инфо.24/7».



Восстановить электроснабжение там обещают ориентировочно к 17:00. Причина аварии – разрушение проходных изоляторов всех трёх фаз из-за попадания молнии.

