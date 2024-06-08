08 июня

07 июня

Популярное

В Бурятии вертолётом эвакуировали пострадавшего в горах туриста

В Бурятии вертолётом эвакуировали пострадавшего в горах туриста
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Мужчину доставили в Иркутскую область

Как сообщал «Байкал-Daily», в районе пика Братчанка в Тункинском районе Бурятии мужчина упал с 20-метровой высоты. Тургруппа была не зарегистрирована. В результате падения получил травму обеих ног, предположительно - перелом.



- Пять специалистов Байкальской поисково-спасательной службы МЧС России преодолели более 1,2 километров и транспортировали мужчину до площадки, пригодной для посадки вертолёта Ми-8 МЧС России, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Борт приземлился в посёлке Никола Иркутской области, где пострадавшего передали врачам.

спасательная операция туризм эвакуация

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Чите полицейские ищут мотоциклиста, сбившего пешеходов
В Чите полицейские ищут мотоциклиста, сбившего пешеходов
Происшествия, 08.06.2024
Один из пострадавших находится в больнице 
Житель Бурятии обобрал новую интернет-знакомую
Житель Бурятии обобрал новую интернет-знакомую
Происшествия, 08.06.2024
Он предложил помощь в покупке дров и занят денег 
В горах Тункинского района Бурятии альпинист упал с 20-метровой высоты
В горах Тункинского района Бурятии альпинист упал с 20-метровой высоты
Происшествия, 08.06.2024
Для его спасения из Иркутска отправят вертолёт Ми-8
В Бурятии в ДТП пострадали два человека
В Бурятии в ДТП пострадали два человека
Происшествия, 08.06.2024
Водитель «Марка» выехал на «встречку»
Житель Бурятии перевёл более миллиона на «безопасный счёт» мошенников
Житель Бурятии перевёл более миллиона на «безопасный счёт» мошенников
Происшествия, 08.06.2024
С начала года жители республики перевели аферистам 262 млн рублей
В Улан-Удэ мотоциклист пострадал в ДТП с микрогрузовиком
В Улан-Удэ мотоциклист пострадал в ДТП с микрогрузовиком
Происшествия, 08.06.2024
Столкновение произошло возле парка «Юбилейный»  
В Муйском районе Бурятии потушили все лесные пожары
В Муйском районе Бурятии потушили все лесные пожары
Происшествия, 08.06.2024
Площадь возгорания составила более 15 гектаров 
На севере Бурятии произошло землетрясение
На севере Бурятии произошло землетрясение
Происшествия, 08.06.2024
Сейсмособытие произошло вечером
Жительницу Бурятии, оскорбившую полицейского, оштрафовали
Жительницу Бурятии, оскорбившую полицейского, оштрафовали
Происшествия, 08.06.2024
Женщина находилась в состоянии опьянения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^