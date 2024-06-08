В Бурятии вертолётом эвакуировали пострадавшего в горах туриста

Мужчину доставили в Иркутскую область
Как сообщал «Байкал-Daily», в районе пика Братчанка в Тункинском районе Бурятии мужчина упал с 20-метровой высоты.
Тургруппа была не зарегистрирована. В результате падения получил травму обеих ног, предположительно - перелом.
- Пять специалистов Байкальской поисково-спасательной службы МЧС России преодолели более 1,2 километров и транспортировали мужчину до площадки, пригодной для посадки вертолёта Ми-8 МЧС России, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Борт приземлился в посёлке Никола Иркутской области, где пострадавшего передали врачам.
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