Он зарезал мужчину одним ударом ножа
Железнодорожный районный суд признал жителя Улан-Удэ виновным в убийстве, и с учётом отягчающих обстоятельств назначил наказание в виде 10 лет 6 месяцев колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.
Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло 16 марта.
Двое приятелей распивали спиртные напитки в доме у одного из них на улице Герцена в Улан-Удэ. Позже между ними на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил нож и нанёс им удар противнику в живот.
Смерть 43-летнего потерпевшего наступила спустя непродолжительное время на месте происшествия от колото-резаного ранения брюшной стенки и других органов, осложнившегося обильной кровопотерей.
50-летний осуждённый ранее судим.
Жителя Улан-Удэ приговорили к 10 годам колонии за убийство знакомого
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчину доставили в Иркутскую область
Один из пострадавших находится в больнице
Он зарезал мужчину одним ударом ножа
Он предложил помощь в покупке дров и занят денег
Для его спасения из Иркутска отправят вертолёт Ми-8
Их конвоируют в Забайкалье. 18+
Водитель «Марка» выехал на «встречку»
С начала года жители республики перевели аферистам 262 млн рублей
Столкновение произошло возле парка «Юбилейный»
Площадь возгорания составила более 15 гектаров
Ещё один человек пострадал
Сейсмособытие произошло вечером
Он проводил работы в огороде
Женщина находилась в состоянии опьянения
Происшествия, 07.06.2024
Умирают и бездомные, и домашние животные