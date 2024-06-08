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Жителя Улан-Удэ приговорили к 10 годам колонии за убийство знакомого

Жителя Улан-Удэ приговорили к 10 годам колонии за убийство знакомого
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он зарезал мужчину одним ударом ножа

Железнодорожный районный суд признал жителя Улан-Удэ виновным в убийстве, и с учётом отягчающих обстоятельств назначил наказание в виде 10 лет 6 месяцев колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло 16 марта.

Двое приятелей распивали спиртные напитки в доме у одного из них на улице Герцена в Улан-Удэ. Позже между ними на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил нож и нанёс им удар противнику в живот.

Смерть 43-летнего потерпевшего наступила спустя непродолжительное время на месте происшествия от колото-резаного ранения брюшной стенки и других органов, осложнившегося обильной кровопотерей.

50-летний осуждённый ранее судим. 
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