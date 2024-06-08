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Житель Бурятии обобрал новую интернет-знакомую

Житель Бурятии обобрал новую интернет-знакомую
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Он предложил помощь в покупке дров и занят денег

Житель Бурятии признан виновным в мошенничестве со злоупотреблением доверия.

История началась в 2022 году. Тогда мужчина познакомился с женщиной на сайте знакомств. На протяжении двух недель они общались, переписывались, созванивались по телефону, но лично не виделись.

Узнав, что девушке нужны дрова, друг по переписке решил обманом выманить у жительницы Селенгинского района деньги и предложил помощь в их покупке. Молодой человек предложил приобрести дрова у его знакомого за 7500 рублей. После он предложил перевести деньги на счёт другого приятеля, что девушка и сделала, однако ухажёр присвоил деньги себе.

Через некоторое время аферист позвонил ей и попросил в долг 3000 тысячи рублей, но возвращать их он не планировал.

Приговором Гусиноозерского городского суда мужчину осудили по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и приговорили к исправительным работам сроком на 1 год 5 месяцев с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства, сообщает пресс-службе суда.


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