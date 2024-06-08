В Чите полицейские ищут мотоциклиста, сбившего пешеходов

Один из пострадавших находится в больнице



В Чите водитель мотоцикла сбил пешеходов и скрылся с места.



Ночь 2 июня на набережной реки Читинка, в районе дома 23 по улице Усуглинская водитель мотоцикла, предположительно марки «Эндуро», с рамой красного цвета, сбил двух пешеходов.



После совершения ДТП мотоциклист скрылся с места аварии, не оказав помощь пострадавшим. Один из пешеходов госпитализирован, второму оказали разовую медицинскую помощь.



- Сотрудники УМВД России по городу Чите устанавливают возможных очевидцев и свидетелей данного происшествия и просят сообщить информацию об обстоятельствах ДТП либо его виновнике по телефонам: 8(3022)-23-47-76, 8-996-311-23-58, - сообщает пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

