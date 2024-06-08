Один из пострадавших находится в больнице
В Чите водитель мотоцикла сбил пешеходов и скрылся с места.
Ночь 2 июня на набережной реки Читинка, в районе дома 23 по улице Усуглинская водитель мотоцикла, предположительно марки «Эндуро», с рамой красного цвета, сбил двух пешеходов.
После совершения ДТП мотоциклист скрылся с места аварии, не оказав помощь пострадавшим. Один из пешеходов госпитализирован, второму оказали разовую медицинскую помощь.
- Сотрудники УМВД России по городу Чите устанавливают возможных очевидцев и свидетелей данного происшествия и просят сообщить информацию об обстоятельствах ДТП либо его виновнике по телефонам: 8(3022)-23-47-76, 8-996-311-23-58, - сообщает пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
В Чите полицейские ищут мотоциклиста, сбившего пешеходов
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчину доставили в Иркутскую область
Один из пострадавших находится в больнице
Он зарезал мужчину одним ударом ножа
Он предложил помощь в покупке дров и занят денег
Для его спасения из Иркутска отправят вертолёт Ми-8
Их конвоируют в Забайкалье. 18+
Водитель «Марка» выехал на «встречку»
С начала года жители республики перевели аферистам 262 млн рублей
Столкновение произошло возле парка «Юбилейный»
Площадь возгорания составила более 15 гектаров
Ещё один человек пострадал
Сейсмособытие произошло вечером
Он проводил работы в огороде
Женщина находилась в состоянии опьянения
Происшествия, 07.06.2024
Умирают и бездомные, и домашние животные