В Бурятии сгорел гараж с грузовиком

Огонь потушили за 20 минут
Днём 4 июня на территории животноводческой стоянки, расположенной в 4 километрах от села Комсомольское Еравнинского района загорелся гараж.
На момент прибытия пожарных огнём был охвачен гараж и находящийся внутри автомобиль ЗиЛ-131. Возгорание было потушено в течение 20 минут на общей площади 120 квадратных метров.
- В результате пожара сгорел гараж, автомобиль и прицеп. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электросети в месте расположения ввода электроснабжения в гараж, - сообщили в республиканского агентства ГО и ЧС.
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