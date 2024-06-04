В Бурятии сгорел гараж с грузовиком















Днём 4 июня на территории животноводческой стоянки, расположенной в 4 километрах от села Комсомольское Еравнинского района загорелся гараж.На момент прибытия пожарных огнём был охвачен гараж и находящийся внутри автомобиль ЗиЛ-131. Возгорание было потушено в течение 20 минут на общей площади 120 квадратных метров.- В результате пожара сгорел гараж, автомобиль и прицеп. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электросети в месте расположения ввода электроснабжения в гараж, - сообщили в республиканского агентства ГО и ЧС.