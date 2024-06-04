Следователи проверяют информацию о нападении на врача в Чите

Происшествия, Фото: из архива

В СМИ сообщают, что пациент ударил врача-рентгенолога головой в нос



В Чите следователи начали проверку по сообщениям СМИ о нападении на врача медицинского центра.



- В СМИ указывается, что в медицинском центре один из пациентов ударил врача-рентгенолога головой в нос, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Следователи установят и опросят всех участников инцидента. Будет установлен вред здоровью, полученный врачом в результате нападения.



При необходимости следователи изымут и изучат документы. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

