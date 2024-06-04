В СМИ сообщают, что пациент ударил врача-рентгенолога головой в нос
В Чите следователи начали проверку по сообщениям СМИ о нападении на врача медицинского центра.
- В СМИ указывается, что в медицинском центре один из пациентов ударил врача-рентгенолога головой в нос, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Следователи установят и опросят всех участников инцидента. Будет установлен вред здоровью, полученный врачом в результате нападения.
При необходимости следователи изымут и изучат документы. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.
Следователи проверяют информацию о нападении на врача в Чите
Происшествия, Фото:
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