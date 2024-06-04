Ему придётся раскошелиться на две тысячи рублей
Недавно перед судом предстал житель Хоринского района. На него завели дело по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций»). Оказалось, что мужчина публиковал в одной из соцсетей материалы, которые связаны с движением, запрещённым в России и признанным экстремистским.
На заседании сельчанин раскаялся и признал свою вину. В итоге суд назначил ему штраф размером в 2000 рублей. Постановление уже вступило в законную силу.
В Бурятии сельчанина оштрафовали за пропаганду запрещённой организации
Происшествия, Фото:
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