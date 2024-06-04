04 июня

03 июня

Популярное

В Бурятии сельчанина оштрафовали за пропаганду запрещённой организации

В Бурятии сельчанина оштрафовали за пропаганду запрещённой организации
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ему придётся раскошелиться на две тысячи рублей

Недавно перед судом предстал житель Хоринского района. На него завели дело по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций»). Оказалось, что мужчина публиковал в одной из соцсетей материалы, которые связаны с движением, запрещённым в России и признанным экстремистским.

На заседании сельчанин раскаялся и признал свою вину. В итоге суд назначил ему штраф размером в 2000 рублей. Постановление уже вступило в законную силу.
штраф суд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Следователи проверяют информацию о нападении на врача в Чите
Следователи проверяют информацию о нападении на врача в Чите
Происшествия, 04.06.2024
В СМИ сообщают, что пациент ударил врача-рентгенолога головой в нос 
В Бурятии бизнесмен обвиняется в незаконном обороте рыбной продукции
В Бурятии бизнесмен обвиняется в незаконном обороте рыбной продукции
Происшествия, 04.06.2024
Общий вес изъятых продуктов составил около 7 тысяч кг 
В Бурятии браконьер выловил рыбы на 127 тысяч
В Бурятии браконьер выловил рыбы на 127 тысяч
Происшествия, 04.06.2024
На рыбалку мужчина отправился в нерестовый период
Улан-удэнец лишился 27 тысяч, покупая в интернете корги
Улан-удэнец лишился 27 тысяч, покупая в интернете корги
Происшествия, 04.06.2024
Молодой человек дважды перевёл оплату 
В Бурятии за месяц прооперировали более 330 детей
В Бурятии за месяц прооперировали более 330 детей
Происшествия, 04.06.2024
Большинство из них перенесли экстренные хирургические вмешательства
В Бурятии два брата попались полицейским с коноплёй
В Бурятии два брата попались полицейским с коноплёй
Происшествия, 04.06.2024
У них изъяли почти полкилограмма травки
В Иркутской области двоих электромонтёров убило током
В Иркутской области двоих электромонтёров убило током
Происшествия, 04.06.2024
Они перешли на участок, к которому у них не было допуска
Смертельное ДТП в Бурятии устроил полицейский
Смертельное ДТП в Бурятии устроил полицейский
Происшествия, 04.06.2024
В аварии погибли два человека, ещё трое пострадали
Жителя Бурятии оштрафовали за неповиновение росгвардейцу
Жителя Бурятии оштрафовали за неповиновение росгвардейцу
Происшествия, 04.06.2024
Мужчине придётся раскошелиться на три тысячи рублей
Улан-удэнца осудили за покупки по чужой банковской карте
Улан-удэнца осудили за покупки по чужой банковской карте
Происшествия, 04.06.2024
Горожанин ходил по магазинам, пока карту не заблокировали

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^