В Бурятии сельчанина оштрафовали за пропаганду запрещённой организации

Ему придётся раскошелиться на две тысячи рублей



Недавно перед судом предстал житель Хоринского района. На него завели дело по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций»). Оказалось, что мужчина публиковал в одной из соцсетей материалы, которые связаны с движением, запрещённым в России и признанным экстремистским.



На заседании сельчанин раскаялся и признал свою вину. В итоге суд назначил ему штраф размером в 2000 рублей. Постановление уже вступило в законную силу.

