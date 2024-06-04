В Бурятии бизнесмен обвиняется в незаконном обороте рыбной продукции







На предприятии и в торговой сети полицейские изъяли полуфабрикаты, икру, омуля, кету, сигов общим весом около семи тысяч килограмм.



Как сообщал «Байкал-Daily», нелегальный оборот немаркированной рыбной продукции на сумму





Уголовное дело возбуждено по статье 171.1 УК РФ «Незаконный оборот немаркированной продовольственной продукции в особо крупном размере».



Наиболее строгим наказанием за совершение такого преступления является лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.







На предприятии и в торговой сети полицейские изъяли полуфабрикаты, икру, омуля, кету, сигов общим весом около семи тысяч килограмм.Как сообщал «Байкал-Daily», нелегальный оборот немаркированной рыбной продукции на сумму около 1,5 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье 171.1 УК РФ «Незаконный оборот немаркированной продовольственной продукции в особо крупном размере».Наиболее строгим наказанием за совершение такого преступления является лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В Бурятии направлено в суд первое уголовное дело в отношении руководителя рыбоперерабатывающей организации. Он обвиняется в нелегальном обороте рыбной продукции в особо крупном размере.- В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками УЭБиПК МВД по Бурятии по факту производства, хранения, перевозки и сбыта рыбной продукции без соответствующей маркировки и ветеринарных сопроводительных документов, и в рамках расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении работников рыбоперерабатывающего предприятия, установлены факты маркировки рыбной продукции и изготовления ветеринарных сопроводительных документов, не отвечающих требованиям законодательства, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.