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В Бурятии леса горят на площади более 34 тысяч га

В Бурятии леса горят на площади более 34 тысяч га
Происшествия,  Фото:t.me/alexeytsydenov
Всего действует 12 лесных пожаров

В Бурятии разрастаются лесные пожары. Сейчас их общая площадь составляет 34 255 га. Вчера было чуть меньше - 34 137 га. Для сравнения, ровно неделю назад, 28 мая, горело 3 700 га леса.

- На утро 4 июня в республике действует 12 лесных пожаров на общей площади 34 255 га. Тушение проводится в Баргузинском, Баунтовском, Муйском, Прибайкальском, Кижингинском, Северо-Байкальском районах. Угрозы населённым пунктам нет, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Накануне обнаружили шесть новых лесных пожаров на площади 32,02 га в Баунтовском, Прибайкальском, Кижингинском, Селенгинском районах и два новых возгорания в Муйском районе, где самая сложная обстановка. Причиной всех этих возгораний стали сухие грозы. Пожар в Селенгинском районе оперативно ликвидировали вчера же; также потушили три возгорания, возникшие ранее в Баунтовском, Северо-Байкальском и Хоринском районах.

Сейчас на тушении всех пожаров работают 509 человек из числа пожарных-десантников, лесной охраны и привлечённых лиц. Задействовано 88 единиц техники.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в связи со сложной лесопожарной обстановкой в Бурятии и Забайкальском крае ввели режим ЧС межрегионального значения. Федеральный режим ЧС позволит быстрее привлечь дополнительные силы и средства для тушения, а также упростит компенсацию затрат на ликвидацию пожаров.

3 июня в Муйский район, на который приходится львиная доля пожаров, вылетел глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Такого не было никогда. Причём обычно основная причина пожаров - сухие грозы. В этом году - не только сухие угрозы. Самые сложные пожары – это человеческий фактор. Большой пожар, который продолжает гореть, уже более 30 тысяч гектаров – это поджог. Второй тяжёлый пожар – это загорание от компании, которая строит линию электропередачи. Люди в такой пожароопасный период, при сильном ветре, засухе, производили сжигание порубочных остатков. Где делали просеку, сложили порубленные деревья и начали их сжигать на месте. Оттуда пошёл огонь. Сейчас прокуратура работает с этими организациями, но главное сейчас - погасить огонь, - заявил Алексей Цыденов.

На тушении лесных пожаров в Муйском районе задействована лесопожарная техника, в том числе пожарные поезда ОАО «РЖД», бульдозеры и тяжёлая техника организаций: старателей, строительных организаций и энергетиков. Наземные силы пожаротушения пополняются резервами других районов республики.
лесные пожары

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