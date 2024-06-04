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Улан-удэнца осудили за покупки по чужой банковской карте

Улан-удэнца осудили за покупки по чужой банковской карте
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Горожанин ходил по магазинам, пока карту не заблокировали

Житель Улан-Удэ предстал перед судом за хищение денег с банковского счёта с помощью найденной карты.

Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда, мужчина нашёл банковскую карту в середине ноября 2023 года. После принялся рассчитываться ею в магазинах, совершив расчётные операции на общую сумму 3 736 рублей.

Вскоре владелец заблокировал карту, и очередная попытка рассчитаться не удалась.

- Суд квалифицировал действия гражданина К. по ч.3 ст. 30 - п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – как покушение на кражу, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на тайное хищение чужого имущества, совершённое с банковского счёта (при отсутствии признаком преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.3 УК РФ), если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, - сообщили в Октябрьском райсуде.

Мужчина получил один год лишения свободы условно, с испытательным сроком один год. Приговор вступил в законную силу.
кража

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