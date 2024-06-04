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Смертельное ДТП в Бурятии устроил полицейский

Смертельное ДТП в Бурятии устроил полицейский
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В аварии погибли два человека, ещё трое пострадали

Одним из погибших в ДТП в Кабанском районе Бурятии, что произошло 31 мая, был полицейский. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе республиканского МВД.

Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 31 мая на автодороге «с. Береговая - с. Посольское» в результате столкновения двух легковых автомобилей два человека погибли, ещё трое были доставлены в больницу.

По предварительным данным, в двух километрах от Кабанска 35-летний водитель «Тойоты Королла Филдер» выехал на на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Мицубиси Эспайр» под управлением 33-летней местной жительницы.

Водитель «Тойоты» и 30-летний пассажир «Мицубиси» скончались на месте происшествия. Водителя и двух пассажиров «Мицубиси» госпитализировали.

- Автомобилем «Тойота» в свободное от службы время управлял сотрудник отдела МВД России по Кабанскому району, - сообщили сегодня в министерстве внутренних дел Бурятии.

Полиция проводит проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего.
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