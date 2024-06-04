Жителя Бурятии оштрафовали за неповиновение росгвардейцу

Мужчине придётся раскошелиться на три тысячи рублей
Недавно житель Бурятии предстал перед судом за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. На него завели дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ.
Произошло всё в мае. Мужчина отказался проследовать в отдел полиции для составления административного протокола и оказал сопротивление росгвардейцу – он толкался, упирался и хватал правоохранителя за форменную одежду.
В итоге возмутителя спокойствия признали виновным и назначили ему штраф размером в 3 000 рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.
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