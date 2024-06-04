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Жителя Бурятии оштрафовали за неповиновение росгвардейцу

Жителя Бурятии оштрафовали за неповиновение росгвардейцу
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчине придётся раскошелиться на три тысячи рублей

Недавно житель Бурятии предстал перед судом за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. На него завели дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ.

Произошло всё в мае. Мужчина отказался проследовать в отдел полиции для составления административного протокола и оказал сопротивление росгвардейцу – он толкался, упирался и хватал правоохранителя за форменную одежду.

В итоге возмутителя спокойствия признали виновным и назначили ему штраф размером в 3 000 рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.

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