Жителя Бурятии оштрафовали за неповиновение росгвардейцу



Недавно житель Бурятии предстал перед судом за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. На него завели дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ.



Произошло всё в мае. Мужчина отказался проследовать в отдел полиции для составления административного протокола и оказал сопротивление росгвардейцу – он толкался, упирался и хватал правоохранителя за форменную одежду.



В итоге возмутителя спокойствия признали виновным и назначили ему штраф размером в 3 000 рублей. Постановление пока не вступило в законную силу.



