Прокуратура Бурятии заинтересовалась инцидентом со сбитым юным велосипедистом

Мальчика сбили у перехода

Прокуратура Бурятии контролирует результаты проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с 11-летним велосипедистом в Улан-Удэ. Надзорный орган даст оценку исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, а также оценит законность принятого правового решения.

Как сообщал «Байкал-Daily», 3 июня в Улан-Удэ 11-летний мальчик на велосипеде пересекал проезжую часть улицы Гагарина. В этот момент на него наехал автомобиль Toyota Kluger. Несовершеннолетнему оказана медицинская помощь.

Прокуратура республики также обратила внимание на соблюдение требований безопасности всеми участниками дорожного движения.