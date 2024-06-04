04 июня

03 июня

Популярное

Прокуратура Бурятии заинтересовалась инцидентом со сбитым юным велосипедистом

Прокуратура Бурятии заинтересовалась инцидентом со сбитым юным велосипедистом
Происшествия,  Фото:УГИБДД МВД по Бурятии

Мальчика сбили у перехода

Прокуратура Бурятии контролирует результаты проверки по факту дорожно-транспортного происшествия с 11-летним велосипедистом в Улан-Удэ. Надзорный орган даст оценку исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, а также оценит законность принятого правового решения.

Как сообщал «Байкал-Daily», 3 июня в Улан-Удэ 11-летний мальчик на велосипеде пересекал проезжую часть улицы Гагарина. В этот момент на него наехал автомобиль Toyota Kluger. Несовершеннолетнему оказана медицинская помощь.

Прокуратура республики также обратила внимание на соблюдение требований безопасности всеми участниками дорожного движения.


 

ДТП прокуратура велосипедисты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ на весь день отключат холодную воду
В Улан-Удэ на весь день отключат холодную воду
Происшествия, 03.06.2024
Это коснётся жителей нескольких улиц
В Забайкалье дебошир зарубил полицейского топором
В Забайкалье дебошир зарубил полицейского топором
Происшествия, 03.06.2024
Коллеги окажут помощь семье погибшего полицейского
В Забайкалье нашли снаряд времён Первой мировой войны
В Забайкалье нашли снаряд времён Первой мировой войны
Происшествия, 03.06.2024
Такие снаряды использовались в гаубицах 1909 года
В Забайкальском крае убили полицейского
В Забайкальском крае убили полицейского
Происшествия, 03.06.2024
На его теле обнаружены рубленые раны
В районе Бурятии двое детей стали уголовниками
В районе Бурятии двое детей стали уголовниками
Происшествия, 03.06.2024
Несовершеннолетние попались на краже
В Бурятии за неделю 17 раз горела сухая трава
В Бурятии за неделю 17 раз горела сухая трава
Происшествия, 03.06.2024
Охваченная огнём площадь превысила 19 гектаров
Мать с ребёнком пострадали в ДТП в Иркутской области
Мать с ребёнком пострадали в ДТП в Иркутской области
Происшествия, 03.06.2024
Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^