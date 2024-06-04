В Улан-Удэ устраняли масштабную аварию на сетях электроснабжения

Света не было весь день

В 22:00 3 июня пресс-служба мэрии Улан-Удэ сообщила, что электроснабжение микрорайона Восточный полностью восстановлено.

По информации ПАО «Россети Сибирь», в ремонтных работах было задействовано четыре бригады.

Сама авария произошла утром 3 июня. Свет пропал на улицах Королева, Антонова, Мунгонова, Туполева в микрорайоне Восточный. Причиной стало повреждение изоляции, сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Сибирь».

«Энергетики проводили восстановительные работы по замене линейного разъединителя и траверсов. В ходе работ специалисты обнаружили ещё одно повреждение на воздушной линии электропередачи», - отметили там.

Ремонт продолжался до полного восстановления электроснабжения всех жителей Восточного.