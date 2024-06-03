Жителя Бурятии упрятали в колонию за неуплату алиментов



Потом ещё несколько месяцев – с 15 сентября по 11 января 2024-го – алименты были нерегулярными. В итоге по ним образовалась задолженность.



На заседании нерадивый отец признал свою вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке. В начале марта хоринцу дали шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Однако в середине апреля Верховный суд отправил его в колонию общего режима. Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.





Как выяснилось, сельчанина ещё пять лет, в июле 2019-го, назад обязали перечислять деньги на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Однако он не делал это без уважительных причин и в 2023-ем мужчину привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ.