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Жителя Бурятии упрятали в колонию за неуплату алиментов

Жителя Бурятии упрятали в колонию за неуплату алиментов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина задолжал деньги собственному ребёнку

Недавно житель Хоринского района Бурятии предстал перед судом за неуплату алиментов. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ.

Как выяснилось, сельчанина ещё пять лет, в июле 2019-го, назад обязали перечислять деньги на содержание несовершеннолетнего ребёнка. Однако он не делал это без уважительных причин и в 2023-ем мужчину привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ.

Потом ещё несколько месяцев – с 15 сентября по 11 января 2024-го – алименты были нерегулярными. В итоге по ним образовалась задолженность.
 
На заседании нерадивый отец признал свою вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке. В начале марта хоринцу дали шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Однако в середине апреля Верховный суд отправил его в колонию общего режима. Мужчину взяли под стражу прямо в зале суда.

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