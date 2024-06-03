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В Бурятии будут судить мужчину, который заживо сжёг сожительницу

В Бурятии будут судить мужчину, который заживо сжёг сожительницу
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Он вылил горючую жидкость прямо на голову жертвы

31-летний житель Еравнинского района Бурятии, зверским способом убивший сожительницу, предстанет перед судом.

Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло 3 марта 2024 года в селе Сосново-Озёрское. По данным следствия, в течение дня пара распивала спиртное в своей квартире, а вечером пьяные сожители поссорились.

Мужчина взял бутылку с горючей жидкостью и вылил содержимое прямо на голову сожительницы. После поджёг при помощи зажигалки.

Пламенем потерпевшей были причинены термические ожоги головы, лица, шеи и рук. От страшных травм женщина скончалась спустя несколько дней в больнице.

- Также злоумышленник после поджога сожительницы с целью уничтожения следов преступления бросил бутылку с воспламенившейся жидкостью в спальню. От этого в комнате загорелся диван, а затем огонь перекинулся на другие предметы и конструкции жилого помещения. Ущерб от пожара составил более 235 тысяч рублей, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

Мужчина обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса: «Убийство, совершённое с особой жестокостью, общеопасным способом» и и «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершённое путём поджога». Недавно дело ушло в суд. 
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