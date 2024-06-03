В Улан-Удэ на весь день отключат холодную воду

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Это коснётся жителей нескольких улиц



4 июня в Улан-Удэ будет прекращена подача холодной воды в жилых домах и частном секторе.



Как сообщает администрация Железнодорожного района, ссылаясь на «Водоканал», завтра воды не будет с 9:00 до 21:00 по адресам:

- ул. Алтан Газар, 118, 119, 120, 121;

- ул, Саган-Дали, 10, 56, 9, 12а, 16, 19, 27, 26, 29, 28, 31, 34, 35, 37, 38, 41, 48, 50, 57, 56;

- ул. Баян-Хэшег, 1, 4, 8, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 25, 27, 39, 42;

- ул. Баян-Дэлгэр, 14, 13, 18, 15, 24, 31;

- ул. Егорова, 1г, 2г, 3г, 4г, 5г, 7г, 6г, 9г, 8г, 11г, 13г, 10г, 15г 1, 12г, 14г, 15г 4, 15г 3, 15г 2;

- ул. Алтан Газар, 1, 2, 4, 3, 6, 5, 8, 9, 10, 112, 108, 90, 89, 102а, 102а1, 102а2, 106, 94, 88, 87, 86, 93, 92, 91, 97, 96, 100, 99, 98, 104, 103, 102;

- ул. Рублёвая, 9а, 26, 27, 28, 29, 30, 31;

- ул. Каменистая, 11, 8, 7, 6, 19, 20, 22, 47, 50, 48, 45, 46, 41, 42, 40, 37;

- ул. Тубсанаторий, 3б.

