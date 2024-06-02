Мужчина оскорблял её
В середине декабря 2023 года в Хоринском районе Бурятии поссорились сожители. Мужчина при этом нецензурно выражался в адрес возлюбленной, унижая её.
Тогда оскорблённая женщина схватила с печи нож и один раз ударила им в ногу мужчины. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.
На суде женщина полностью признала свою вину, в содеянном раскаялась.
- Приговором суда Б. признана виновной в совершении умышленного тяжкого преступления. Ей назначено наказание виде семи лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в Хоринском районном суде.
Приговор вступил в законную силу.
Жительница Бурятии ударом ножа в ногу убила сожителя
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина оскорблял её
Злоумышленники использовали сайт-двойник
Он внезапно потерял сознание
Они поднимались на пик Броненосец и пик Любви
За неделю преступники обманули более 40 жителей республики
Он погиб в начале недели
Общая площадь возгораний превысила 30 тысяч га
В этой связи полностью перекрыто движение на 319 км
Он получил ожог рук
Расправа произошла во время попойки
В дело вмешалась прокуратура
Ещё пострадали два пассажира и водитель
А ребятишки засняли её бездыханный труп и отправили видео бабушке
Сложный пожар в Баргузинском районе потушили
Происшествия, 31.05.2024
Косолапые всё ближе подкрадываются к жителям республики