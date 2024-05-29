В Иркутской области зернохранилище сгорело от удара молнии









В течение 20 минут пожар был потушен на площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет.



- В ходе осмотра места пожара дознаватели МЧС пришли к выводу, что причиной возгорания стал разряд молнии, который ударил в строение зернохранилища, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В течение 20 минут пожар был потушен на площади 80 квадратных метров. Пострадавших нет.- В ходе осмотра места пожара дознаватели МЧС пришли к выводу, что причиной возгорания стал разряд молнии, который ударил в строение зернохранилища, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.





28 мая в селе Баяндай Иркутской области после удара молнии загорелось зернохранилище.Сообщение в пожарную часть поступило около трёх часов ночи. На момент прибытия пожарных строение было охвачено огнём и густым дымом.