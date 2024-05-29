В ДТП на федеральной трассе в Бурятии пострадали два человека

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Столкнулись две легковушки



Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Кабанском районе Бурятии.



По предварительным данным, сегодня днём на 325 км федеральной трассы «Байкал» столкнулись автомобили «Хонда» и «Дайхатсу».



- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили два человека, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.







Подробности станут известны позже.





