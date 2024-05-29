Столкнулись две легковушки
Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Кабанском районе Бурятии.
По предварительным данным, сегодня днём на 325 км федеральной трассы «Байкал» столкнулись автомобили «Хонда» и «Дайхатсу».
- В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили два человека, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Подробности станут известны позже.
В ДТП на федеральной трассе в Бурятии пострадали два человека
Происшествия, Фото:
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