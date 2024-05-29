Возбуждено уголовное дело
Уголовное дело о нарушении требований охраны труда возбудили после того, как в цехе по производству полуфабрикатов в посёлке Агинское 47-летней женщине раздробило кисть в мясорубке.
- По версии следствия, 47-летняя женщина ввиду нарушения правил безопасности при изготовлении мясного фарша поместила кисть руки в электрическую мясорубку. В результате женщина получила травматическое размозжение кисти, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
По оценке следователей, инцидент произошёл ввиду неудовлетворительной организации охраны труда. В частности, на предприятии не был организован надлежащий порядок обучения работников и их ознакомления с правилами безопасности при проведении работ, а также отсутствовали проверки соблюдения таких правил.
В Забайкалье работнице цеха полуфабрикатов раздробило кисть в мясорубке
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