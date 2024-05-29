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В Улан-Удэ сбили пешехода, выбежавшего на красный

В Улан-Удэ сбили пешехода, выбежавшего на красный
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Это уже третье такое ДТП за короткое время

В Улан-Удэ произошёл очередной наезд на пешехода, который выбежал на дорогу на свой красный сигнал светофора.

ДТП случилось сегодня в час дня на проспекте 50 лет Октября.

- На регулируемом пешеходном переходе на проспекте 50 лет Октября 24-летний водитель автомобиля «Тойота Спринтер» совершил наезд на 62-летнего мужчину. По предварительным данным, пешеход пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Мужчину госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в Улан-Удэ произошло два аналогичных ДТП. Накануне на улице Бабушкина 71-летний мужчина, можно сказать, сам врезался в автомобиль, перебегая дорогу на красный.

22 мая при таких же обстоятельствах под машину попал на улице Ключевская молодой человек
ДТП

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