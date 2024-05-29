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В Улан-Удэ парень побежал на красный и попал под машину

В Улан-Удэ парень побежал на красный и попал под машину
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
ДТП произошло на улице Ключевская

За неделю в Улан-Удэ произошло два ДТП, в которых пострадали пешеходы, перебегавшие дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Первый инцидент произошёл вечером 22 мая на улице Ключевская. Молодой человек решил проскочить перед машинами и перебежать проезжую часть, несмотря на красный свет. В результате на него наехал автомобиль «Ниссан», которым управлял 40-летний мужчина.

Парень отделался ушибами.



Днём 28 мая аналогичное ДТП произошло на улице Бабушкина. 71-летний мужчина пытался перебежать проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, а в итоге попад под «Тойоту Виш»

Пожилого мужчину госпитализировали в больницу с многочисленными травмами.

 

- Всего же с начала года по собственной неосторожности пешеходов произошло 24 ДТП, в результате которых пять человек погибли и 20 ранены, - отметили в УГИБДД.



ДТП

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