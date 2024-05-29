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Район Бурятии затянуло дымом

Район Бурятии затянуло дымом
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Местных жителей призвали пореже выходить на улицу

Баунтовский район Бурятии затянуло дымом. В республиканском агентстве лесного хозяйства пояснили, что задымлённость связана с лесными пожарами, которые действуют в Забайкальском крае.

27 мая на границе с соседним регионом возникло возгорание в Витимском лесничестве Байнтовского эвенкийского района.

- Пожар перешёл с территории Забайкальского края, в котором введён режим ЧС в связи со сложной лесопожарной обстановкой. Сильная задымлённость в населённых пунктах Баунтовского района связана с пожарами на пограничной территории с Бурятией, - пояснил первый заместитель руководителя агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и заявил, что ситуация находится под контролем. Также местным жителям рекомендовано воздержаться от длительного пребывания на улице, носить защитные маски, респираторы или марлевые повязки.

Как сообщал «Байкал-Daily», за сутки площадь лесных пожаров в целом по Бурятии выросла более чем в четыре раза. Если накануне огнём было охвачено 3,7 тысяч га, то сегодня - уже более 16 тысяч га.

лесные пожары дым задымление

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