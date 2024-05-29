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В Улан-Удэ дети играли рядом с трупом

В Улан-Удэ дети играли рядом с трупом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина внезапно умер на детской площадке

В Улан-Удэ на детской площадке на улице Антонова умер мужчина. Он внезапно скончался на лавочке.

Видео с места происшествия опубликовали в паблике «Жесть Улан-Удэ • Бурятия» в социальной сети «Вконтакте». На кадрах видно, что в это время рядом играли дети, они не понимали, что рядом лежит мёртвый человек.

В комментариях очевидцы сообщили некоторые подробности произошедшего:

«Он сидел, вообще никаких признаков не было. Потом мимо проходящие люди заметили, что руки синие. Вынесли покрывало, прикрыли. Приехала скорая, потом спецслужба».

Другая подписчица паблика отметила, что дети даже пытались напоить мужчину водой, когда его тело уже было бездыханно: «Дети и с ним играли, воду ему давали».

Произошедшее «Байкал-Daily» прокомментировали в пресс-службе МВД по Бурятии.

- Сообщение об обнаружении тела поступило в полицию 27 мая около 18:00. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено, - уточнили в министерстве внутренних дел.

Личность покойного уже установили, это 66-летний местный житель. 
смерть детские площадки

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