«Маленькие думают, что им всё дозволено», - возмущаются жители
В Гусиноозёрске местные жители пожаловались на неизвестного ребёнка, напавшую на мужчину. Пост опубликовали в паблике «Весь Гусиноозёрск».
Заявляется, что около 10-11 вечера «маленькая девочка дважды напала на прохожего» в центре города, около памятника Ленину.
- Маленькие думают, что им все дозволено, что их взрослые не могут тронуть на улице. Родители, держите своих бешеных детей дома, раз они не могут вести себя на улице адекватно. Парень (школьник, подросток), который с ней был тоже по всей видимости неадекватный. Раз позволил так делать ей, - возмущается автор поста.
Местные жители предполагают, что девочка, возможно, вовлечена в модную субкультуру фурри. Такие дети примеряют на себя образ животного и ведут себя соответственно - могут бегать на четвереньках или, например, кусать людей.
В Бурятии пожаловались на девочку, напавшую на мужчину
Происшествия, Фото:
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