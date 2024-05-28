Она оттаскала свою жертву за волосы
Жительница Баргузинского района предстала перед судом за побои. На неё завели дело об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП РФ.
Как выяснилось, сельчанка ударила ладонью другую женщину, а после схватила свою жертву за волосы и поцарапала её, причинив тем самым физическую боль и телесные повреждения.
На заседании злоумышленница полностью признала свою вину. Ей назначили наказание в виде штрафа, сообщили в суде.
Постановление женщина обжаловать не стала. Оно уже вступило в законную силу.
В Бурятии сельчанку оштрафовали за побои
Происшествия, Фото:
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