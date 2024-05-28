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В Улан-Удэ развернули грандиозные поиски дезориентированной пенсионерки

В Улан-Удэ развернули грандиозные поиски дезориентированной пенсионерки
Происшествия,  Фото:vk.com/lizaalert_buryatiya
Она ушла от родственников и бесследно исчезла

Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» рассказали о поисках 71-летней жительницы столицы Бурятии. Женщина, у которой есть проблемы с памятью, пропала в минувшее воскресенье, 26 мая. Сообщение об её исчезновении поступило на горячую линию поздним вечером, в 22:16 по местному времени.
 
Информационный координатор сразу же связалась с заявителем, чтобы выяснить обстоятельства пропажи, приметы и особенности здоровья пенсионерки. Какая одежда на ней была, родственник вспомнить не смог, а фото у него имелось только устаревшее и это значительно осложнило поиски. 
 
Первые добровольцы подключились к ним уже в 23:07. Старший на месте формировал группы и отправлял их на задачи – это опрос возможных свидетелей, осмотр дома, ближайшей территории и заброшенных зданий и патруль улиц.
 
В медучреждениях улан-удэнки не оказалось. Как выяснилось, она приехала в гости к родным, а сама живёт в посёлке Таёжный. Туда сразу отправилось несколько добровольцев и внук пропавшей, чтобы проверить, не вернулась ли женщина домой. Позже близкие, просмотрев все вещи пенсионерки, не нашли банковскую карту и уточнили, что банковское приложение установлено на телефоне внука.
 
Волонтёры изучили последние транзакции. Примерно в 20:00 женщина расплатилась за что-то в магазине одной торговой сети, но адрес установить не удалось. Зона поиска расширилась на весь Улан-Удэ, поскольку сеть супермаркетов очень большая. А в 01:41 внук сообщил, что 20 минут назад на заправке совершили покупку на 125 рублей. И снова в приложении не значилось адрес АЗС. Добровольцам пришлось разделить город на секторы и проверять все заправки.

Когда один из волонтёров и внук исчезнувшей  опрашивали сотрудников АЗС на проспекте Автомобилистов, выяснилось, что пожилая женщина была именно там. Она очень устала, и кассир предложила ей отдохнуть в одной из ближайших гостиниц.
 
Пенсионерку обнаружили уже после 02:00 недалеко от отеля. Она блуждала рядом и не понимала, где находится. В «ЛизаАлерт» поблагодарили всех, кто принял участие в поисках – а это 16 человек.
 
- Несмотря на то, что утром многим добровольцам нужно было на работу и учёбу, они не сдавались, – говорится на официальной странице отряда во «ВКонтакте».
 
Жителей республики призвали не проходить мимо людей, которые кажутся дезориентированными и испытывают трудности с перемещением, а также если у них нарушена координация движений. «Не стесняйтесь задавать вопросы и предлагать помощь», – отмечают в «ЛизаАлерт».

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