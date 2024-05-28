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В Иркутске обнаружили гранаты времён Первой мировой войны

В Иркутске обнаружили гранаты времён Первой мировой войны
Происшествия,  Фото:управление Росгвардии по Иркутской области
Их уничтожили взрывотехники

В Иркутске сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Удар» уничтожили четыре гранаты Миллса времён Первой мировой войны. Опасную находку местные жители обнаружили в частном секторе на улице Пржевальского.


- Прибывшие на место специалисты группы разминирования обследовали подозрительные предметы и определили, что это британские боевые осколочные гранаты Миллса образца 1915 года со следами сильной коррозии. Боеприпасы пролежали в земле долгое время и могли представлять реальную угрозу, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.

Соблюдая необходимые меры безопасности, специалисты ОМОН вывезли боеприпасы на полигон и уничтожили. 
граната боеприпасы Росгвардия

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