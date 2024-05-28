В Иркутске обнаружили гранаты времён Первой мировой войны





В Иркутске сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Удар» уничтожили четыре гранаты Миллса времён Первой мировой войны. Опасную находку местные жители обнаружили в частном секторе на улице Пржевальского.- Прибывшие на место специалисты группы разминирования обследовали подозрительные предметы и определили, что это британские боевые осколочные гранаты Миллса образца 1915 года со следами сильной коррозии. Боеприпасы пролежали в земле долгое время и могли представлять реальную угрозу, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.Соблюдая необходимые меры безопасности, специалисты ОМОН вывезли боеприпасы на полигон и уничтожили.