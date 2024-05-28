Он обвиняется в превышении должностных полномочий
В Улан-Удэ заключен под стражу инспектор по особым поручениям отделения контрольно-надзорной деятельности отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции МВД по Бурятии. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п.«е» ч.3 ст.286 УК РФ).
- Согласно версии следствия, обвиняемый из личной заинтересованности совершил действия, явно выходящие за пределы своих полномочий, а именно провёл фиктивные проверочные мероприятия. На их основе утверждено заключение об отсутствии признаков фиктивности брака между гражданкой КНР и гражданином Российской Федерации. Вследствие чего гражданке КНР выдано разрешение на временное проживание на территории России, - сообщила пресс-служба Советского районного суда.
Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля 2024 года.
ОБНОВЛЕНО:
В пресс-службе министерства внутренних дел по Бурятии прокомментировали:
- Оперативниками собственной безопасности МВД по Республике Бурятия совместно с региональным Пограничным управлением ФСБ России выявлены факты противоправных действий сотрудника миграционного подразделения бурятского гарнизона полиции. При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности.
Также будет дана соответствующая юридическая оценка с принятием решения в правовом порядке в отношении вышеобозначенной гражданки.
В Улан-Удэ заключили под стражу сотрудника МВД
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Их уничтожили взрывотехники
Он обвиняется в превышении должностных полномочий
Мужчину задержали транспортные полицейские
Они пробудут в СИЗО до конца июля
Он пробудет под стражей два месяца
Возбуждено уголовное дело
Горожанам рекомендуют не использовать воду из реки
В тушении участвуют более 300 человек
Её тело нашли прибывшие пожарные
В соцсетях появилась информация, что местные власти «пытаются замять дело»
Пожар действует на берегу реки Селенга
Малыш надышался дымом и еле стоял на ногах
Мужчина получил ожог ноги
Обманутая женщина специально приехала в Улан-Удэ из Прибайкальского района за кредитом
Следователи возбудили уголовное дело