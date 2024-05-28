В Улан-Удэ заключили под стражу сотрудника МВД

Он обвиняется в превышении должностных полномочий



В Улан-Удэ заключен под стражу инспектор по особым поручениям отделения контрольно-надзорной деятельности отдела иммиграционного контроля управления по вопросам миграции МВД по Бурятии. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (п.«е» ч.3 ст.286 УК РФ).



- Согласно версии следствия, обвиняемый из личной заинтересованности совершил действия, явно выходящие за пределы своих полномочий, а именно провёл фиктивные проверочные мероприятия. На их основе утверждено заключение об отсутствии признаков фиктивности брака между гражданкой КНР и гражданином Российской Федерации. Вследствие чего гражданке КНР выдано разрешение на временное проживание на территории России, - сообщила пресс-служба Советского районного суда.



Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля 2024 года.





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В пресс-службе министерства внутренних дел по Бурятии прокомментировали:



- Оперативниками собственной безопасности МВД по Республике Бурятия совместно с региональным Пограничным управлением ФСБ России выявлены факты противоправных действий сотрудника миграционного подразделения бурятского гарнизона полиции. При подтверждении вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности.



Также будет дана соответствующая юридическая оценка с принятием решения в правовом порядке в отношении вышеобозначенной гражданки.



