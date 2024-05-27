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В Бурятии сгорели постройки в двух дворах

В Бурятии сгорели постройки в двух дворах
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
К разрушительному пожару привело нарушение правил безопасности

Возгорание произошло ночью 27 мая в Хоринском районе. В улусе Тэгда вспыхнули надворные постройки. Туда сразу отправились сотрудники 11-го Хоринского отряда ГПС Бурятии.

Когда они прибыли на место, огонь уже охватил несколько строений и забор и перекинулся на соседний участок. С ним удалось справиться за два часа. В итоге пламя уничтожило баню и 10 погонных метров забора и повредило стены зимовья. В соседнем дворе пострадала кровля зимовья и сгорела крыша бани. Общая площадь пожара составила 42 квадратных метра.

Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Всего к тушению привлекли 5 человек и две единицы техники, рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.

пожар

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