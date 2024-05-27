Наезд произошёл на «зебре»
27-летний водитель электросамоката погиб в ДТП в Иркутске. Он попал под колёса автомобиля на пешеходном переходе.
- Предварительно установлено, что 71-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Kia Sportage, следуя по улице Карла Либкнехта, допустила наезд на мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате, - сообщила Госавтоинспекция Иркутска.
Молодой человек скончался на месте происшествия до прибытия медиков.
Полицейские проводят проверку. Сотрудники напомнили жителям, что запрещено пересекать проезжую часть по пешеходному переходу на средствах индивидуальной мобильности и велосипедах.
В Иркутске насмерть сбили молодого человека на электросамокате
Происшествия, Фото:
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