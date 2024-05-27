27 мая

26 мая

Популярное

В Иркутске насмерть сбили молодого человека на электросамокате

В Иркутске насмерть сбили молодого человека на электросамокате
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Наезд произошёл на «зебре»

27-летний водитель электросамоката погиб в ДТП в Иркутске. Он попал под колёса автомобиля на пешеходном переходе.

- Предварительно установлено, что 71-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Kia Sportage, следуя по улице Карла Либкнехта, допустила наезд на мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате, - сообщила Госавтоинспекция Иркутска.

Молодой человек скончался на месте происшествия до прибытия медиков.

Полицейские проводят проверку. Сотрудники напомнили жителям, что запрещено пересекать проезжую часть по пешеходному переходу на средствах индивидуальной мобильности и велосипедах. 
ДТП смерть электросамокаты

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сгорели постройки в двух дворах
В Бурятии сгорели постройки в двух дворах
Происшествия, 27.05.2024
К разрушительному пожару привело нарушение правил безопасности

Житель Бурятии получил два года за омуль
Житель Бурятии получил два года за омуль
Происшествия, 27.05.2024
Он незаконно ловил рыбу на Байкале
В Чите мужчину задержали за убийство 17-летней девушки
В Чите мужчину задержали за убийство 17-летней девушки
Происшествия, 27.05.2024
Задержанный дал признательные показания
В Бурятии сельчанин избил жену и поджёг баню
В Бурятии сельчанин избил жену и поджёг баню
Происшествия, 27.05.2024
Тушить её пришлось местным жителям
В Муйском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
В Муйском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Происшествия, 27.05.2024
С лесными пожарами в республике борются 500 человек
В Бурятии возбудили уголовное дело после гибели девушки-подростка в страшном ДТП
В Бурятии возбудили уголовное дело после гибели девушки-подростка в страшном ДТП
Происшествия, 27.05.2024
Она вылетела из автомобиля и скончалась по дороге в больницу
В Улан-Удэ трамвай сбил пешехода
В Улан-Удэ трамвай сбил пешехода
Происшествия, 26.05.2024
Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте
В Бурятии после ДТП сгорел автомобиль
В Бурятии после ДТП сгорел автомобиль
Происшествия, 26.05.2024
Водитель не справился с управлением и наехал на дерево
На севере Бурятии замечен медведь
На севере Бурятии замечен медведь
Происшествия, 26.05.2024
Местных жителей просят быть бдительными и осторожными  
За минувшие сутки в Бурятии обнаружили пять лесных пожаров
За минувшие сутки в Бурятии обнаружили пять лесных пожаров
Происшествия, 26.05.2024
На тушении всех пожаров работали 340 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^