27 мая

26 мая

Популярное

Экс-милиционеры из Бурятии, убившие двух девушек, уехали на СВО

Экс-милиционеры из Бурятии, убившие двух девушек, уехали на СВО
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Они провели в колонии всего год

В сентябре в законную силу вступил приговор, который Советский районный суд весной 2023-го вынес двум фигурантам громкого уголовного дела об убийстве в Клюквенной пади. Бывших милиционеров признали виновными в жестокой расправе над жительницами Кабанского района. Одному из них дали 17 лет и 10 месяцев, а второму – 16 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Был ещё и третий, получивший пять лет за решёткой, но его освободили от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Осуждённые с адвокатами пытались обжаловать это решение в Верховном суде Бурятии, но безуспешно. А на днях telegram-канал «Осторожно, новости!» сообщил, что экс-милиционеры не присутствовали на недавнем заседании восьмого кассационного суда, который оставил их приговор без изменений. Оба заключили контракты с Минобороны и уехали на спецоперацию, проведя в колонии всего год. При этом апелляцию подали сами осуждённые, заявив, что суд допустил «существенные нарушения уголовно-правового закона».

Жестокое убийство, которое потрясло всю страну, произошло 22 года назад – в августе 2002-го. Тогда в местности Клюквенная падь в четырёх километрах от трассы «Иркутск – Чита» обнаружили тела местных жительниц 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти. Одна из них училась в медколледже, другая окончила местную школу.

Выйти на след убийц удалось лишь 17 с лишним лет спустя, в декабре 2019-го. В число подозреваемых попали бывшие правоохранители, которые как раз и расследовали это дело об убийстве. Тогда же объявилась свидетельница по нему, которая знала подробности расправы, но молчала, боясь за свою жизнь. Лишь после задержания обвиняемых девушка призналась, что всё это время ей угрожали.

Летом 2021-го дело ушло в суд. Кабанский районный суд сенсационно оправдал мужчин. Однако сторона обвинения подала апелляцию и в 2022-ом Верховный суд РБ отменил оправдательный приговор. Громкое дело отправили на пересмотр. 

убийство уголовное дело суд колония спецоперация на Украине

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии сгорели постройки в двух дворах
В Бурятии сгорели постройки в двух дворах
Происшествия, 27.05.2024
К разрушительному пожару привело нарушение правил безопасности

Житель Бурятии получил два года за омуль
Житель Бурятии получил два года за омуль
Происшествия, 27.05.2024
Он незаконно ловил рыбу на Байкале
В Чите мужчину задержали за убийство 17-летней девушки
В Чите мужчину задержали за убийство 17-летней девушки
Происшествия, 27.05.2024
Задержанный дал признательные показания
В Бурятии сельчанин избил жену и поджёг баню
В Бурятии сельчанин избил жену и поджёг баню
Происшествия, 27.05.2024
Тушить её пришлось местным жителям
В Муйском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
В Муйском районе Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Происшествия, 27.05.2024
С лесными пожарами в республике борются 500 человек
В Бурятии возбудили уголовное дело после гибели девушки-подростка в страшном ДТП
В Бурятии возбудили уголовное дело после гибели девушки-подростка в страшном ДТП
Происшествия, 27.05.2024
Она вылетела из автомобиля и скончалась по дороге в больницу
В Улан-Удэ трамвай сбил пешехода
В Улан-Удэ трамвай сбил пешехода
Происшествия, 26.05.2024
Пешеход перебегал дорогу в неположенном месте
В Бурятии после ДТП сгорел автомобиль
В Бурятии после ДТП сгорел автомобиль
Происшествия, 26.05.2024
Водитель не справился с управлением и наехал на дерево
На севере Бурятии замечен медведь
На севере Бурятии замечен медведь
Происшествия, 26.05.2024
Местных жителей просят быть бдительными и осторожными  
За минувшие сутки в Бурятии обнаружили пять лесных пожаров
За минувшие сутки в Бурятии обнаружили пять лесных пожаров
Происшествия, 26.05.2024
На тушении всех пожаров работали 340 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^