В Бурятии в результате опрокидывания автомобиля погибла девушка

С травмами различной степени тяжести госпитализированы три пассажира
В час ночи 26 мая в селе Хонхолой Мухоршибирского района 23-летний водитель автомобиля «Тойота Платц», следуя по ул. Советская, не справился с рулевым управлением, после чего совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.
Как сообщили в МВД по Бурятии, в результате ДТП 17-летняя пассажирка автомобиля скончалась по дороге в больницу. С травмами различной степени тяжести госпитализированы 3 пассажира в возрасте 17 и 20 лет.
Отмечается, что водитель не имеет права управления транспортным средством.
Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Происшествия, Фото:
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