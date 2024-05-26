Водитель не справился с управлением и врезался в бетонные плиты
Сегодня, 26 мая, утром в селе Брянск Кабанского района произошло ДТП. Водитель «Тойоты Виш» не справился с управлением и врезался в бетонные плиты, лежащие вблизи обочины.
Как сообщили в «Кабанск-инфо.24/7», в результате ДТП пострадали и госпитализированы в медучреждение водитель авто и двое несовершеннолетних детей.
В Бурятии в ДТП пострадали три человека
Происшествия, Фото:
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