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В Бурятии пьяная автомобилистка въехала на Аллею ветеранов и сломала деревья

В Бурятии пьяная автомобилистка въехала на Аллею ветеранов и сломала деревья
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водитель снесла ограждение

Сегодня утром в Гусиноозёрске пьяная женщина за рулём Toyota Avensis снесла ограждение и въехала на Аллею ветеранов на улице Пушкина. Там автомобилистка сломала несколько деревьев.

- По предварительным данным, 3 апреля около 11 часов в Гусиноозерске на улице Пушкина 45-летняя водитель автомобиля Toyota Avensis не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие. От прохождения освидетельствования на опьянение женщина отказалась, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП пострадавших нет. Полицейские составили на нарушительницу административный протокол.



ДТП алкогольное опьянение

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