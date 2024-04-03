В Бурятии пьяная автомобилистка въехала на Аллею ветеранов и сломала деревья

Водитель снесла ограждение
Сегодня утром в Гусиноозёрске пьяная женщина за рулём Toyota Avensis снесла ограждение и въехала на Аллею ветеранов на улице Пушкина. Там автомобилистка сломала несколько деревьев.
- По предварительным данным, 3 апреля около 11 часов в Гусиноозерске на улице Пушкина 45-летняя водитель автомобиля Toyota Avensis не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие. От прохождения освидетельствования на опьянение женщина отказалась, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пострадавших нет. Полицейские составили на нарушительницу административный протокол.
Водитель снесла ограждение
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