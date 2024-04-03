Житель Забайкалья украл почти тонну металлических изделий

Украденное он сбывал в пункты приёма металла



В Забайкальском крае полицейские раскрыли серию краж металлических изделий на территории Читинского района.



Ранее в полицию обратился житель посёлка Атамановка, со двора дома которого украли запчасти от «Газели». Причинённый ущерб составил 50 тысяч рублей.



Вскоре в полицию поступило сообщение ещё одного сельчанина об аналогичной краже. Со двора его дома украли металлические изделия на сумму около 15 тысяч рублей.



В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Атамановки, который признался в содеянном. Украденное он сбыл в пункты приёма металла.



В общей сложности мужчине удалось похитить около одной тонны металлических изделий.



- Кроме того, сотрудники полиции установили причастность подозреваемого к совершению ещё трёх краж чужого имущества на территории города Читы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.



Задержанного заключили под стражу. Часть похищенного полицейские изъяли.



